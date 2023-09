Ewa Kasprzyk o swojej roli w "Chłopach". Ten film zmienia życia. Rozmowa z Ewą Kasprzyk - filmową Dominikową

Ewa Kasprzyk w "Chłopach"

Aktorka w obrazie DK Welchman i Hugh Welchmana wcieliła się w rolę Dominikowej, czyli matki głównej bohaterki Jagny. Sama obejrzała film po raz pierwszy razem z publicznością z Toronto, co zrobiło na niej ogromne wrażenie. W rozmowie z Dziennikiem Bałtyckim wyjawiła także, jak po latach podchodzi do wymagających emocjonalnie scen oraz czy pokaz filmu w Gdyni był dla niej dużym przeżyciem.

Co ciekawe, aktorzy nie ukrywają, że w dużej mierze sami zapomnieli o swoim doświadczeniu na planie. Mają ku temu dobry powód - sama postprodukcja trwała 4 lata. Film zbiera bardzo pozytywne recenzje na całym świecie, a "Chłopi" typowani są na polskiego kandydata do Oscara. Ewa Kasprzyk mówi, jak ocenia szansę filmu na taką nagrodę i co uważa za najmocniejsze strony tego filmu.