Euro 2020. 11 miast wpuści kibiców na trybuny. UEFA określiła frekwencję meczową oraz zasady sprzedaży nowych biletów

EURO 2020. Mecze w Bilbao i Dublinie pod znakiem zapytania. Gdzie zagra reprezentacja Polski? W poniedziałek decyzja UEFA

Na początku tygodnia w szwajcarskim Montreux zapadną ważne decyzje dla europejskiego futbolu. W poniedziałek odbędzie się tam spotkanie Komitetu Wykonawczego UEFA. Dzień później - Kongres UEFA. Dowiemy się m.in. co z organizacją meczów EURO 2020 w Bilbao i Dublinie, gdzie ma grać reprezentacja Polski. Wiele wskazuje na to, że Biało-Czerwoni będą zmuszeni do zmiany planów.