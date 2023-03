E-sportowcy pomogą człuchowskiemu Domowi Dziecka. Szykuje się kolejna edycja turnieju Przechlewska Paczka - można dołożyć się do akcji!

Turniej e-sportowy na Pomorzu

Rozgrywki e-sportowe to coraz bardziej popularna forma spędzania czasu - organizowane są liczne zawody, w których gracze i drużyny mogą zmierzyć się w uwielbianych przez siebie grach sieciowych. Jedną z najpopularniejszych jest FIFA, czyli symulator międzynarodowego turnieju piłkarskiego. 11-osobowe drużyny rywalizują ze sobą w piłce nożnej, nie ruszając się z własnego fotela. jednak emocje są jak najbardziej realne - o ile nie większe niż na prawdziwym boisku.

E-sportowa sekcja klubu Brda Przechlewo już po raz czwarty postanowiła zorganizować turniej charytatywny, dzięki czemu pasja zawodników będzie mogła znów szerzyć dobro. Przechlewska Paczka organizowana jest już po raz czwarty. We wcześniejszych edycjach zebrane środki trafiły do Aleksa Żakowskiego chorującego na SMA (zebrano 4581 zł), Zosi Szcześniewskiej również walczącej z tą chorobą (zebrano wówczas 3688 zł) oraz do zwierząt z chojnickiego schroniska (rekordowa zbiórka na kwotę 7503 zł).

Teraz organizatorzy - Damian Chrapkowski, Daniel Fedorczyk i Ireneusz Szrejber - zdecydowali, że pieniądze zebrane podczas najbliższego turnieju zostaną przeznaczone na zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla podopiecznych Domu Dziecka w Człuchowie. Chcą podarować uśmiech dzieciom z lokalnej placówki i liczą na to, że okoliczna społeczność również dołoży się do paczki!