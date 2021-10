Eryk Jóźwiak, menedżer Wybrzeża Gdańsk: Psychika zawodników odgrywa niebagatelną rolę. Przez nią wyniki szybują lub szybko idą w dół

Zdunek Wybrzeże Gdańsk dopina skład na sezon 2022

Co słychać w klubie?

Pracujemy, przygotowujemy się do sezonu 2022. Będzie on chyba jeszcze bardziej wymagający niż ten zakończony. Pod względem finansowym, jak i sportowym. Czeka nas ogrom pracy.

Do pierwszoligowego koszyka wpada między innymi mocny rywal, czyli Falubaz Zielona Góra. Spadkowicz z PGE Ekstraligi to uznana żużlowa marka.

Wydaje mi się, że nie ma różnicy, kto spada z Ekstraligi, bo zawsze to mocny rywal. Nie ma różnicy, czy byłby to klub z Grudziądza, czy właśnie „Zielonka”. Na pewno będzie to jeden z faworytów ligi, a mnie to cieszy. W tym sezonie wszystkie oczy były skierowane na nas, a teraz będziemy mogli spokojnie wykonywać swoją pracę i to inni będą musieli udowodnić, że chcą rządzić i dzielić w lidze.