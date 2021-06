Energa zaktualizowała swoją strategię. Do 2030 roku na inwestycje chce wydać 30 mld zł

Strategiczny Plan Rozwoju Grupy Energa na lata 2021-2030 jest zgodny z przyjętym pod koniec kwietnia Wieloletnim Planem Inwestycji Strategicznych oraz ze strategią Grupy Orlen do 2030 roku.

Energa na inwestycje przeznaczy do 2030 roku ok. 29,7 mld zł. W obszarze wytwarzania nakłady inwestycyjne sięgną blisko 12 mld złotych, które przeznaczone zostaną na budowę nowych źródeł odnawialnych, gazowych i kogeneracyjnych.

W ramach SPR Energa planuje osiągnąć ok. 1,1 GWe mocy zainstalowanej w lądowych odnawialnych źródłach energii oraz udział w projektach morskich farm wiatrowych o mocy ok. 1,3 GWe i udział w realizacji inwestycji w instalacje gazowe o mocy ok. 1,3 GWe.