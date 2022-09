Ełk. GDDKiA oddała do użytku kolejny fragment drogi S61. Via Baltica coraz dłuższa. 13.09.2022 r.

Via Baltica coraz dłuższa. 13.09.2022 r - oddano kolejny fragment drogi do użytku

- Oddaliśmy do ruchu odcinek drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Ełk Południe o długości 23,3 km. To drugi z trzech odcinków drogi ekspresowej S61 realizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, który został zakończony. Na początku roku oddaliśmy do użytku odcinek Wysokie - Raczki, a w przyszłym roku zakończymy budowę odcinka S61 Ełk Południe - Wysokie - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.