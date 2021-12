Eliminowanie poprzez zawieszanie, nepotyzm, zaprzeczanie zasadom demokracji. To problemy Nowej Lewicy na Pomorzu?

- Kiedy wstępowałem do SLD była to partia demokratyczna nie tylko z nazwy - napisał Włodzimierz Michalak. - Mieliśmy demokratyczny statut i demokratycznie wybierane władze. I komu to przeszkadzało? Najwyraźniej przewodniczącemu Włodzimierzowi Czarzastemu, skoro bez zgody partii, obiecał przewodniczącemu Wiosny, że połączenie nastąpi wg przepisu na pasztet, czyli pół na pół: jeden zając, jeden wół.

Wybory w Nowej Lewicy zostały przeprowadzone nieuczciwie?

- Latem 2021 roku Wiosna liczyła kilkuset członków, ale ponoć jesienią dobiła do 1200. SLD liczył 24 tysiące członków - wylicza Włodzimierz Michalak. - Na Kongresie Krajowym Nowej Lewicy było 600 delegatów z SLD i 600 z Wiosny. W Wiośnie delegatem był co 2 członek partii, w SLD co 40. Czy to ma coś wspólnego ze sprawiedliwością, uczciwością i demokracją, w której jeden człowiek to jeden głos?