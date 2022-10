Eliminacje EURO 2024. Poznaliśmy szczegółowy terminarz grupy E. Z kim i kiedy zagrają Polacy? Biało-czerwoni zaczną od wyjazdu do Pragi

Losowanie sprawiło, że Polska trafiła do grupy E, w której rywalami biało-czerwonych będą reprezentacje Czech, Albanii, Wysp Owczych i Mołdawii. To nie jest trudna grupa, zwłaszcza że awans do turnieju finałowego EURO 2024 w Niemczech wywalczą dwie reprezentacje z grupy. Nasza drużyna narodowa stanie przed szansą awansu na piąte z rzędu mistrzostwa Europy.