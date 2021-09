Ekstraliga rugby. W sobotę Lechia Gdańsk zaprasza na mecz przy światłach

Sopocianie mieli przerwę w rozgrywkach ze względu na nierozegrany mecz z wicemistrzem Polski Master Pharm Rugby Łódź. Goście nie dojechali do Sopotu z powodu wypadku i olbrzymiego korka na autostradzie A1. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ogniwiacy będą mieli szansę przystąpić do trudnego meczu z Orkanem (niedziela, godz. 13.50, transmisja TVP Sport) w pełnym składzie.

- Żałuję, że nie udało nam się zagrać z łodzianami w niedziele, bo wtedy lepiej wiedzielibyśmy o swoich brakach przed kolejnym ciężkim meczem z Orkanem - mówi "Dziennikowi Bałtyckiemu" Karol Czyż, trener Ogniwa. Wiele wskazuje na to,że w Sochaczewie zagramy w optymalnym składzie. na stałe jest już z nami Tom Fidler, który jest bardzo doświadczonym rugbistą i świetnie wpływa na całą formację naszego młyna. A Orkan? Już wszyscy wiedzą, że to bardzo mocna drużyna i czeka nas ciężki mecz. Wszyscy też pamiętają naszą porażkę na wiosnę. Zagraliśmy wtedy źle, popełniliśmy zdecydowanie za dużo błędów. To była jednak dla nas bezcenna nauka, z której zawodnicy i my trenerzy szybko wyciągnęliśmy wnioski. Teraz jesteśmy mistrzami Polski i to nas zobowiązuje, by zagrać na najwyższym poziomie - dodaje szkoleniowiec sopockiej drużyny.