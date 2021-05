Ekspedientki w sklepie w Kątach Rybackich poprosiły o założenie maseczki. Zostały zaatakowane

- Pomimo tego, że przy wejściu mamy widoczne informacje o obowiązku zasłaniania ust i nosa, doszło już do trzech zdarzeń z udziałem klientów lekceważących ten przepis. Pierwszy incydent miał miejsce 25 kwietnia. Kolejny wydarzył się 29 kwietnia, do ostatniego ze zdarzeń doszło 1 maja. Pracownice zostały oplute i były popychane, pojawiły się też wyzwiska pod ich adresem ze względu na to, że pochodzą z Ukrainy. Każdy z incydentów został zarejestrowany przez kamery monitoringu

Drugi incydent: Sytuacja rozpoczęła się podobnie do tej z 25 kwietnia - do sklepu przychodzi mężczyzna, inny niż w poprzednim zdarzeniu. On również nie zasłonił ust i nosa. Pracowniczka zwróciła klientowi uwagę i poinformowała go, że nie obsłuży klienta bez maseczki. W odpowiedzi mężczyzna zaczął wyzywać kobietę i krzyczał, by wynosiła się z Polski. Na sam koniec szarpał się z ekspedientką przy drzwiach wyjściowych i ją opluł.

Trzeci incydent: Pracująca na stoisku mięsnym ekspedientka poprosiła klienta o zasłonięcie ust i nosa. Mężczyzna jednak zignorował jej prośbę i wyszedł ze sklepu z nieopłaconymi zakupami. Pracująca w sklepie kobieta wybiegła za klientem na parking, aby odebrać skradziony towar. Mężczyzna wówczas odwrócił się kierunku kobiety i zaczął ją szarpać, a następnie pchnął na kamień, na który kobieta upadła plecami. Jak mówi kierownik sklepu, po tym zdarzeniu ekspedientka musiała pojechać na Szpitalny Oddział Ratunkowy.