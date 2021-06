Egzamin zawodowy 2021 z CKE. Sesja letnia. Trwa letnia sesja egzaminów zawodowych. Klucze odpowiedzi

Warunki zdania egzaminu:

część pisemna –min. 50 proc. punktów możliwych do uzyskania

część praktyczna –min. 75% punktów możliwych do uzyskania.

Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający otrzymuje w Formule 2012 i w Formule 2017 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a w Formule 2019 certyfikat kwalifikacji zawodowej. Po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest w Formule 2012 i w Formule 2017 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a w Formule 2019 dyplom zawodowy.

Formuła 2019 – najpopularniejsze wybory

W Formule 2019 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 83000 osób przystępujących do egzaminu w 123 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 84 000 osób w 123 kwalifikacjach w zawodach, z których do najpopularniejszych należą: