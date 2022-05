Egzamin ósmoklasisty 2022. Jak zdobyć dodatkowe punkty do szkoły średniej? Rekrutacja 2022 - liceum, technikum Maja Czech

pexels

Tegoroczni ósmoklasiści już wkrótce zakończą pierwszy etap nauki. Przed nimi egzamin i ważne wybory dotyczące dalszej edukacji. Aby dostać się do wymarzonych szkół, uczniowie muszą zgromadzić jak największą liczbę punktów, które są podstawą rekrutacji do szkół średnich. Sprawdźcie, za jakie aktywności można uzyskać dodatkowe punkty do liceum i technikum 2022!