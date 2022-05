Egzamin ósmoklasisty 2022. Jak wyglądają egzaminy? Przebieg, ile trwa, co wziąć na egzamin ósmoklasisty? 24.05.2022 Maja Czech

Grzegorz Dembiński

Egzamin ósmoklasisty 2022 to kolejny majowy egzamin, do którego podejdzie polska młodzież. Będzie to pierwszy tak ważny test, którego podejmą się uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych. Jak przebiega? Jak długo trwa? Co można wnieść na salę egzaminacyjną? Kiedy będą wyniki? Oto wszystko, co musicie wiedzieć o egzaminie ósmoklasisty w 2022 roku.