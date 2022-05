Egzamin ósmoklasisty 2022. Co po szkole podstawowej. Technikum, liceum, szkoła branżowa

Egzamin ósmoklasisty 2022 - kiedy?

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie podejdą do egzaminu w maju.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2022:

Jeżeli uczeń z jakiegoś powodu nie mógł podejść do testu w pierwszym terminie, może napisać test w czerwcu 2022 roku.

Egzamin ósmoklasisty - termin dodatkowy

Szkoła średnia - jak wybrać?

Wybór szkoły średniej jest ważną decyzją, którą muszą podjąć uczniowie. To, do której szkoły się dostaną zadecyduje o ich przyszłości zawodowej. Jak nie poddać się presji i podjąć tę decyzję z rozwagą?

Po drugie - zastanów się, w czym jesteś dobry. Jeżeli zauważyłeś, że z jakiegoś przedmiotu masz świetne oceny, udaj się na do liceum na profil, który pomoże ci rozwijać wrodzone umiejętności. Jeśli jesteś doskonały z informatyki - zastanów się nad technikum o profilu programistycznym.

Po pierwsze, podążaj za swoją pasją. Jeżeli już teraz wiesz, czym chcesz zajmować się w przyszłości i co sprawia ci największą radość, podążaj właśnie w tym kierunku. Jeżeli kochasz gotowanie, poszukaj technikum o profilu gastronomicznym. Jeśli uwielbiasz literaturę - wybierz klasę liceum z profilem polonistycznym, która przygotuje cię na studia humanistyczne.

Jaka szkoła średnia? Liceum, technikum, szkoła zawodowa

Liceum Ogólnokształcące

To właśnie tę opcję wybiera większość uczniów. Te szkoły są nastawione przede wszystkim na przygotowanie swoich uczniów do matury. Jest to świetna opcja dla tych, którzy w dalszej perspektywie planują studia i rozwój kariery naukowej. Nauka w liceum trwa 4 lata. W trakcie edukacji kształci się uczniów na konkretnych profilach - ścisłych, humanistycznych lub przyrodniczych.