Egzamin ósmoklasisty 2021 w terminie dodatkowym. Na Pomorzu przystąpi do niego niemal 200 osób. Pierwszy egzamin w środę, 16.06.2021

Szpitale Pomorskie potwierdzają błędy w opiece nad pacjentką. Poseł Konfederacji i Fundacja Godność Pacjenta interweniują

- Pieluchy nie były zmieniane przez wiele godzin, zmieniano je dopiero ok. 13:00 tuż przed obchodem. Wcześniej mama leżała we własnych odchodach - mówi Artur Zaniewski, syn Barbary, która w lutym przez niemal miesiąc była pacjentką Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy. Gdy już miała zostać wypisana do domu, została zakażona koronawirusem, co pogorszyło jej stan zdrowia. Kobieta zmarła w wieku 69 lat. Jej syn domaga się wyciągnięcia konsekwencji wobec personelu, w czym wspierają go poseł Konfederacji Michał Urbaniak oraz Fundacja Godność Pacjenta, na czele której stoi Piotr Pawłowski - prawnik związany z Nową Lewicą. Szpitale Pomorskie potwierdzają, że doszło do nieprawidłowości ze strony opiekunki medycznej.