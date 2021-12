Dziewiętnastolatek z Kwidzyna zatrzymany. Po kłótni przy wigilijnym stole pchnął mężczyznę nożem. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności Karolina Staniszewska

Pchnął nożem mężczyznę po kłótni o kobietę. KPP Kwidzyn

Policjanci z Kwidzyna zatrzymali 19-latka, który podczas awantury domowej pchnął nożem drugiego mężczyznę. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do tego zdarzenia doszło po kłótni obu mężczyzn. Pokrzywdzony trafił do szpitala, natomiast sprawca do policyjnej celi. Najprawdopodobniej napastnik usłyszy zarzut uszkodzenia ciała.