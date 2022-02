Dziewczynka wyrzeźbiona przez Tewu została zniszczona. Artysta z Gdyni jest załamany. To kolejny, taki przypadek

Jak widać na zdjęciu, które zamieścił Tewu, rzeźba dziewczynki została całkowicie zdewastowana. Wandal lub wandale, aby dokonać tego czynu, bez wątpienia musieli posługiwać się ciężkimi narzędziami.

"Za każdym razem jak ktoś niszczy moją pracę zastanawiam się co kierują tą osobą - napisał Tewu. - Żeby rozłupać kawał betonu i to umieszczony za płotem naprawdę trzeba się postarać. Instalując każdą z rzeźb oczywiście liczę się z tym, że taka chwila prędzej czy później pewnie nastąpi, ale gdy już do tego dochodzi, bardzo to przeżywam i jest mi naprawdę źle. Ta dziewczynka była dla mnie szczególnie ważna, a to, że uchowała się tak długo nienaruszona czyniło ją wyjątkową. Zostały jeszcze dwie rzeźby, później będą tyko wspomnienia."