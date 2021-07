Dzień Kreatywny Miejskich Hal Targowych w Gdyni. Tym razem z aparatem i filmem! [ZDJĘCIA]

„Legenda Morska w Obiektywie”

Konkurs dla fanów fotografii morskiej i marynistycznej. Celem jest rozpowszechnienie walorów edukacyjnych i turystycznych projektu miejskiego - Legenda Morska Gdyni, w tym wydarzeń np. spacerów, tradycji i ceremoniałów, tras szlaku miejskiego, atrakcji na szlaku, a także aktualnej oferty rekreacji morskiej, w tym turystyki wodnej. Tematykę morską będzie można przedstawić w kategoriach: „Praca na Morzu”, „Detal Marynistyczny”, „Wakacje Morskie Gdyni”, „Inspiracje Legendą Morską”, „Panoramy Morskie” oraz „Żywioł Morski”.

Dla laureatów konkursów przewidziane są nagrody pieniężne, książki, vouchery do restauracji Szlaku Kulinarnego Centrum Gdyni i bilety do atrakcji. Możliwością do ciekawych plenerów fotograficznych są również bezpłatne spacery architektoniczne i miejsko-morskie. Do końca sierpnia w każdą sobotę o godz. 14:00 organizowane są „Wakacje z modernizmem”, zaś w niedziele o godz. 10:00 można wziąć udział w „Wakacjach Morskich Gdyni”.