Dzięki policjantom z pruszczańskiej komendy poparzona dziewczynka szybko trafiła do szpitala Danuta Strzelecka

To była szybka decyzja i szybki przejazd. Gdy w niedzielę, 8 stycznia, policjantów z pruszczańskiej drogówki zatrzymał zdenerwowany ojciec poparzonej kilkulatki, z prośbą, by pomóc im szybciej się dostać do szpitala, od razu wsiedli do policyjnego radiowozu i ruszyli w drogę. Po kilku minutach lekarze mogli udzielić dziewczynce pomocy.