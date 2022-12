Dwaj mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego zainwestowali w Internecie - łącznie stracili prawie 36 tys. złotych. Zostali oszukani

W czwartek, 29 grudnia, do kwidzyńskiej komendy zgłosiło się dwóch mężczyzn z powiatu kwidzyńskiego, którzy powiadomili, że zostali oszukani, inwestując m.in. w akcje PKN ORLEN oraz w projekty inwestycyjne, ponieważ zainteresowali się taką formą potencjalnego pomnażania kapitału.

Za pośrednictwem Internetu znaleźli interesujące ich oferty i zostawili swoje dane kontaktowe. Nie czekali długo, bo już następnego dnia obaj otrzymali w tej sprawie telefony.

- Zadzwoniła do nich kobieta, która przedstawiła się jako przedstawiciel firmy pośredniczącej w inwestycjach w kryptowaluty. Omówiła doskonałą ofertę oraz zapewniła, że inwestycja jest całkowicie bezpieczna, a możliwy zysk bardzo duży. Dodatkowo „pośrednik” zaproponował zainstalowanie na telefonie specjalnej aplikacji, która umożliwi sprawne zarządzanie inwestycjami i zyskami. Jak się później okazało, to właśnie w ten sposób przestępcy uzyskali dostęp do telefonu mieszkańca Prabut i Kwidzyna, a następnie do ich rachunków bankowych. Mieszkaniec Prabut stracił w ten sposób prawie 25 tys. złotych, natomiast mieszkaniec Kwidzyna prawie 11 tys. złotych - informuje asp. Anna Filar, oficer prasowy KPP Kwidzyn.