Dwaj kluczowi obrońcy Arki Gdynia przedłużyli kontrakty. Michał Marcjanik i Haris Memić nadal będą grać w żółto-niebieskich barwach

Stara umowa kapitana Michała Marcjanika wiązała go z Arką Gdynia jeszcze przez półtora roku. Nowa obowiązywać będzie zatem do czerwca 2024 roku. Urodzony w Gdyni 27-latek to wychowanek żółto-niebieskich. W latach 2018-2020 był zawodnikiem włoskich klubów: Empoli oraz Carpi. Później grał w Wiśle Płock. Ponownie w Arce jest od sierpnia 2020 roku. W tym czasie rozegrał już 54 mecze w 1 lidze i siedem w Pucharze Polski. Zgromadził osiem goli i trzy asysty. Łącznie w Arce rozegrał 190 meczów, w których strzelił 16 bramek.

Natomiast dotychczasowa umowa Harisa Memicia miała wygasnąć w czerwcu 2022 roku. Holender do Gdyni trafił w styczniu 2021 z Bytovii Bytów. Dotychczas w żółto-niebieskich barwach rozegrał 23 mecze (17 w Fortunie 1 lidze, sześć w Pucharze Polski). W dorobku ma jednego gola i dwie asysty.