Dwa pożary w Gdańsku. Jedna ofiara śmiertelna. Kobieta w stanie ciężkim trafiła do szpitala Kamil Kusier

W godzinach nocnych 12 grudnia 2021 roku na przy ul. Biskupiej 6 w Gdańsku doszło do pożaru komórki lokatorskiej. Po przyjechaniu na miejsce zdarzenia strażacy w pogorzelisku odnaleźli zwęglone zwłoki mężczyzny, który najprawdopodobniej zimą szukał schronienia w piwnicy. Do drugiego pożaru doszło ok. godziny 5:30 przy ul. Dekerta 1/6 również w Gdańsku, gdzie straż pożarna otrzymała informacje o palącym się mieszkaniu, w którym przebywać miała jedna osoba. Po dotarciu na miejsce strażacy odnaleźli młodą kobietę, która wyskoczyła z drugiego piętra ratując się przed ogniem. Poszkodowana po udanej akcji reanimacyjnej w stanie ciężkim została przekazana ratownikom.