Dusan Kuciak, bramkarz Lechii Gdańsk: Sędzia był słaby i zawalił. Też powinien ponieść odpowiedzialność

Po meczu z Rapidem bardziej myśli zaprzątają kwestie sportowe czy sędziowskie?

Można patrzeć zawsze z dwóch stron. Prawdą jest, że zasnęliśmy na początku meczu. W drugiej połowie pokazaliśmy, że awans był w naszym zasięgu. Nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji w tym spotkaniu. Po zejściu do szatni, jak zobaczyłem zdjęcia i wideo z karnym dla Rapidu, którego nie było, to bardzo bolało. Później jest dla nas karny za faul na Flavio, którego sędzia nie podyktował. Gdybyśmy byli skuteczniejsi, to minimalnie byśmy osiągnęli remis i byłaby dogrywka. I tu pytanie – dlaczego coś takiego zawsze dzieje się tym słabszym i biedniejszym? W tym dwumeczu sportowo nie byliśmy słabsi od Rapidu.