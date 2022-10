Drużyny piłkarskie w dużych miastach. Najliczniejsze reprezentacje mają Kraków oraz Warszawa ZESTAWIENIE Rafał Rusiecki

Wielkie miasta w Polsce to potencjalnie wielu przedstawicieli w piłkarskich ligach centralnych. Policzyliśmy, ilu swoich reprezentantów w Ekstraklasie, I, II i III lidze mają kluby wywodzące się z jednego miasta. Najlepiej pod tym względem wypada obecnie Kraków. Goni go Warszawa, a trzecie miejsce na podium zajmuje Łódź. Co ciekawe, dalsze miejsce zajmuje Poznań, który ma dwa kluby w krajowej elicie.