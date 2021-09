Dożynki województwa pomorskiego w Pelplinie. Rolnicy celebrowali święto plonów. Kto wykonał najpiękniejszy wieniec? Zobacz zdjęcia!

Dożynki wojewódzkie w Pelplinie w sobotę, 18 września zainaugurowała uroczysta msza św. pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Arkadiusza Okroja. Diecezjalny duszpasterz w swojej homilii mówił o roli, jaką odgrywają rolnicy.

– Dożynki są uwielbieniem Tego, który jest źródłem wszelkiej prawdy – mówił bp Arkadiusz Okroj. – Wielbimy Pana Boga za Jego hojność, za chleb życia. Rolnik to człowiek, który bardzo rzadko jest człowiekiem niewierzącym. To środowisko ludzi, którzy kochają ziemię, szanują ją i inwestują w nią. Dziś dziękujemy za tegoroczne zbiory, za zboża, za to, co w wielkim trudzie zebraliśmy z pól, za te piękne wieńce, które zwykle przynosimy przed ołtarz. Rolnik to człowiek, który wie, że nie jest bogiem, wie, że jest od Boga zależny. On wypełnia pierwotną misję – czyńcie sobie ziemię poddaną.