Dobre wiadomości dla zaszczepionych podróżnych. Nie trzeba robić testów przed przylotem m.in do Wielkiej Brytanii!

Podróże do Irlandii

Przed wprowadzeniem nowych zasad nawet osoby zaszczepione, które posiadały unijny certyfikat Covid, przed wjazdem do Irlandii musiały mieć ze sobą negatywny wynik testu na koronawirusa. Mogły to być zarówno testy antygenowe, jak i testy PCR. Pierwszy trzeba było wykonać do 48 godzin przed podróżą, natomiast drugi 72 godziny wcześniej.

W środę, 5 stycznia 2022 roku premier Michael Martin poinformował, że Irlandia nie będzie żądać negatywnego testu na Covid-19 od w pełni zaszczepionych podróżnych przybywających do kraju. Natomiast osoby niezaszczepione nadal mają obowiązek pokazania negatywnego testu PCR. Podróżujący muszą go zrobić nie później niż 72 godziny przed wylotem. Dzieci w 11. roku życia i młodsze nie mają obowiązku posiadania wyniku takiego testu.

Anglia, Walia i Szkocja

Nowe zasady dotyczą podróżujących, którzy są zaszczepieni co najmniej dwiema dawkami. Od 7 stycznia br. takie osoby nie muszą robić testu antygenowego lub PCR w ciągu 48 godzin przed podróżą. Co więcej, zniesiono obowiązek izolowania się do czasu otrzymania negatywnego wyniku po przyjeździe do Wielkiej Brytanii. Wcześniej taki test trzeba było zrobić w ciągu pierwszych dwóch dni.