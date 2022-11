Do rekordu sezonu w PlusLidze zabrakło bardzo niewiele. 3400 widzów zasiadło na meczu Trefla Gdańsk z Jastrzębskim Węglem

Jastrzębski Węgiel nie bierze jeńców i wygrywa mecz za meczem. To także drużyna, która przyciąga na trybuny wielu kibiców. Tak było w lubelskiej Hali Globus, gdzie 7 października 2022 roku na meczu z LUK-iem zasiadło 3509 osób. Prawie miesiąc później - 2 listopada 2022 roku - w Ergo Arenie na trybunach było 3400 osób.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że frekwencyjny wynik w meczu Trefl Gdańsk - Jastrzębski Węgiel osiągnięty został w środku tygodnia, a dokładnie w środę. W przypadku dotychczasowego rekordu w Lublinie spotkanie miało miejsce w piątek.

Nie ma wątpliwości, że kolejny rekord frekwencji i tak będzie po stronie siatkarzy z Gdańska. Na 11 listopada 2022 roku zaplanowano w Ergo Arenie tzw. mecz kaszubski. To tradycja kultywowana z roku na rok (dokładnie od rozgrywek 2015/2016), a polega ona na promocji siatkówki wśród młodzieży szkolnej z całego Pomorza. To szansa na około 11 tysięcy, głównie młodych widzów na meczu PlusLigi. W piątek, 11 listopada rywalem żółto-czarnych będzie... LUK Lublin. Bilety na to widowisko są już dostępne na www.gdanskielwy.pl w przystępnych cenach od 10 do 39 złotych.