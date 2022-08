Do lekarza bez kolejki. Lista osób do tego uprawnionych jest całkiem pokaźna

Kolejka do lekarza - kto nie musi czekać?

Zgodnie z przepisami w kolejce do lekarza nie muszą ustawiać się kobiety w ciąży – na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Kolejną grupą są małoletni, czyli pacjenci do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę, która powstawała w okresie prenatalnym, rozwojowym lub w trakcie porodu. Ponadto do kolejki nie muszą zapisywać się osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Zwolnieni z tego obowiązku są też