Do fryzjera w Rococo już nie pójdziemy. Z Gdyni znika najstarszy zakład fryzjerski w mieście red

Wikipedia

Po prawie stu latach, swoją działalność w Gdyni kończy najstarszy zakład fryzjerski. Rococo na mapie Gdyni jest nieprzerwanie od 1925 roku, kiedy należało do mistrza Franciszka Kołaski. Jednak, jak słyszymy od klientów i pracowników salonu, będzie on działał jedynie do końca roku.