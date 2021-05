Do bezpiecznego otwarcia szkół potrzeba większej liczby zaszczepionych. Samsel: Ruszamy „na hurra”

Dzieci i młodzież wkrótce wrócą do szkół. Choć jesienią 2020 r. ówczesny szef MEN Dariusz Piontkowski podkreślał , że stacjonarna nauka nie ma związku z rozwojem pandemii w Polsce, to wielu epidemiologów wskazuje, że się mylił. Mylił się. Z powrotem dzieci do szkół wiąże się kilka wątpliwości. Czy jest sens ryzykować, by dzieci starsze i młodzież mogły wrócić na kilka tygodni przed wakacjami do szkół? Zwłaszcza, że mamy problem ze szczepieniami? Moim zdaniem nie. Powiem inaczej – otwarcie szkół byłoby znacznie bezpieczniejsze pod kątem transmisji wirusa gdybyśmy mieli 4 mln więcej niż obecnie zaszczepionych ludzi pierwszą dawką i 3 mln więcej po dwóch dawkach. Pamiętajmy też, że zimą, gdy otwierano szkoły dla młodszych dzieci przetestowano wszystkich nauczycieli. To miało sens – mogliśmy odizolować i leczyć nosicieli i chorych, a było ich ok. 2 proc. Teraz takiej akcji się nie planuje. A skala otwarcia placówek oświatowych będzie przecież znacznie większa. Zastanawiam się też dlaczego, wzorem choćby Stanów Zjednoczonych, nie rozpoczniemy akcji szczepienia młodzieży od 16 roku życia. Przynajmniej powinna być już w tej sprawie podjęta decyzja. Byłby to kolejny milion osób, który zwiększyłby efektywność szczepień. Zwłaszcza, że nadal mamy w Polsce bardzo dużą liczbę zmagazynowanych szczepionek, a zaczyna brakować nam chętnych do szczepień.

Najbezpieczniej byłoby, gdybyśmy mieli zaszczepionych rodziców uczniów, choć w połowie… Minimum. Oraz uczniów sprawdzonych testami PCR. Mielibyśmy dzięki temu wychwyconych nosicieli. Ale my wciąż mamy braki w wyszczepieniu nauczycieli. Wg danych najlepiej jest na uczeniach wyższych i szkołach średnich, słabiej w podstawówkach a najgorzej w przedszkolach. Ideałem byłoby, gdybyśmy mieli 90 proc. nauczycieli zaszczepionych dwiema dawkami. Mamy natomiast wyszczepienie na poziomie 80 proc., ale tylko w niektórych regionach i to pierwszą dawką. I moim zdaniem właśnie regionalizacja jest kluczem do bezpiecznego otwarcia szkół. To w regionach, gdzie poziom szczepień jest najwyższy, a jednocześnie mamy niski współczynnik zakażeń, powinny być otwierane szkoły w pierwszej kolejności. W pozostałych należałoby zadbać o bezpieczeństwo nauczycieli poprzez podanie choćby pierwszej dawki. Poza tym bez testowania nauczycieli i dzieci się nie powinno się obejść a mam wrażenie, że znów ruszamy na hurra, za bardzo optymistyczne mamy podejście. Szczepień jest jeszcze za mało, by mogły systemowo zadziałać. Dziś spadek zakażeń jest nie jest spowodowany tym, że wirus wygasł. To efekt lockdownu, ograniczenia mobilności mieszkańców, tego że siedzieliśmy w domach, nie było imprez, zamknięte były restauracje, kina, hotele itp.

Pojawiają się jednak informacje, że jesteśmy blisko odporności populacyjnej…

To nie jest prawda. Chciałbym najpierw zobaczyć wyniki i metodologię tych badań, na które osoby to głoszące się powołują. Liczby na to wyraźnie wskazują. Biorąc pod uwagę dane choćby z Izraela, powinniśmy mieć, by osiągnąć odporność populacyjną zaszczepionych ok. 16 mln osób minimum pierwszą dawką w tym ok 6 mln dwiema. Oceniając obecne tempo szczepień w Polsce, osiągniemy taki poziom za sześć tygodni. Nie widzę zatem w krajowym zarządzaniu kryzysowym korelacji między liczbą szczepień, decyzją o otwarciu szkół i walką z pandemią.

Zgodnie z tym, dzieci i młodzież mogłyby bezpiecznie wrócić do szkół na tydzień przed wakacjami.

Ciekawe jest to, że to nie w szkołach mieliśmy najbardziej dynamiczną transmisję wirusa. Słabym punktem był transport publiczny, którym uczniowie dojeżdżali do placówek: zatłoczone autobusy, tramwaje, pociągi. Tam było najwięcej zakażeń co potwierdziły dochodzenia epidemiologiczne. Rozprowadzenie wirusa właśnie z komunikacji ma największą dynamikę i jest najtrudniejsze do opanowania. Młodzież zakazi ludzi, którzy jeżdżą do pracy, ci przekażą wirusa innym w swoich firmach. Dlatego tu potrzebne byłyby najpilniejsze rozwiązania – w komunikacji dzieci do szkół. Natomiast pozytywnym aspektem jest to, że powrót do szkół będzie się odbywał w sposób hybrydowy. Łatwiej będzie monitorować wzrost zakażeń, wyłapywać analizując statystyki, źródła transmisji wirusa. Z drugiej strony testowanie i szczepienie to najskuteczniejsze narzędzia pozwalające zwalczyć pandemię. DDM jest ograniczeniem zagrożenia, a lockdown jedynie kosztownym kupowaniem czasu, który sam nic nie daje.