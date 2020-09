Dni wolne od pracy 2020. Kiedy wziąć urlop? Kalendarz: święta, ferie i wakacje, długie weekendy, urlop, handlowe niedziele [06.09.2020]

Rok 2020 przyniesie nam 253 dni pracujących oraz 113 dni wolnych od obowiązków służbowych. Jednakże to nie koniec! W 2020 roku odnotujemy 13 świąt ustawowo wolnych od pracy, z których aż 6 przypada w weekend. Dlatego też warto przyjrzeć się harmonogramowi świąt po to, aby dobrze rozplanować sobie urlop. Jakie święta są ustawowo wolne od pracy? Co w przypadku, gdy święto wypada w niedzielę? Sprawdź!

Pixabay