Dlaczego ludzie wysyłają listy w butelce? Zadziwiające, wzruszające historie z poczty Neptuna

Tradycja poczty Neptuna

Marynarze za pośrednictwem tzw. poczty Neptuna, gdy nieznana była łączność radiowa (lub gdy nie była możliwa), przekazywali w listach w butelce dramatyczne wieści z pokładów tonących jednostek. Np w 1750 r. angielski marynarz statku "Brethren of Coast" napisał słowa pożegnania do swojej rodziny. List wraz z fragmentem mapy i informacją, że jego statek płonie na środku Atlantyku, włożył do butelki i wrzucił do wody. Przez blisko 207 lat "Brethren of Coast" był uznawany za zaginiony, a okolicznościach jego zniknięcia nie było żadnych informacji. Los statku i marynarzy został wyjaśniony dopiero wtedy, gdy znaleziono list w butelce. Podobną historię ma list od pasażera statku "Pacific", który swoje ostatnie słowa skierował do córki, załączył także testament. Jego wiadomość odnaleziono w 1956 r., sto lat po zatonięciu „Pacifica”.