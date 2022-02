Dlaczego David Stec nie gra w Lechii Gdańsk? Zadebiutował ze Śląskiem Wrocław, zagrał przyzwoicie i... wypadł ze składu

Po odejściu Bartosza Kopacza i Mateusza Żukowskiego wydawało się, że niekwestionowanym numerem jeden na pozycji prawego obrońcy będzie doświadczony David Stec. To przecież on wystąpił w spotkaniu ze Śląskiem Wrocław (wygranym 2:0). Ustrzegł się większych błędów, zagrał poprawnie i nic nie wskazywało na to, że nagle ma zostać odstawiony.

Ale tydzień później w meczu z Cracovią nie zagrał on, a 17-letni Filip Koperski. zaprezentował się obiecująco, poza jedną rażącą pomyłką w ustawieniu na samym początku raczej udźwignął ciężar spotkania. Mimo przegranej biało-zielonych trener Tomasz Kaczmarek dostrzegł pozytywne aspekty i przeciwko Lechowi Poznań na prawej obronie również zagrał Koperski. Tym razem został on bohaterem, strzelając zwycięskiego gola.

Niemniej, dlaczego Stec stracił miejsce w składzie po dobrym meczu ze Śląskiem? - David chwilowo jest w rehabilitacji. Ma jakiś uraz mięśnia dwugłowego, natomiast mam nadzieję, że bardzo szybko do nas dołączy. Te problemy zaczęły się w meczu ze Śląskiem, nie są jakoś bardzo poważne, bo David później z nami trenował, ale nie jest w stanie biegać na 100 proc., więc musimy go doprowadzić do odpowiedniej dyspozycji. Liczę, że jest to kwestia kilku dni - wytłumaczył trener Kaczmarek.