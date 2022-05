Decyzje na korzyść frankowiczów… bez rozprawy? Mecenas wyjaśnia nowe zjawisko

W środowisku frankowiczów słynne długie kolejki do warszawskiego sądu są już obiektem żartów, ale i niemałej irytacji. Stąd też duże zainteresowanie niecodziennym wydarzeniem, jakim było wydanie wyroku na korzyść poszkodowanego klienta bez wyznaczenia rozprawy. Takich sytuacji było więcej. Czy możemy to nazywać nowym trendem, a także czy możemy spodziewać się podobnych ruchów ze strony trójmiejskich sądów?

Przede wszystkim zacznijmy od źródła problemu, które doprowadziło do tego ruchu ze strony Sądu Okręgowego w Warszawie. W stolicy na rozprawę frankową trzeba dziś czekać w bardzo długich kolejkach, nawet blisko 2-letnich. Pod tym względem sytuacja dużo lepiej wygląda w innych ośrodkach, np. w Gdańsku, gdzie najczęściej czekamy od kilku miesięcy do roku. Należy przy tym podkreślić, że zainteresowanie frankowiczów pozywaniem banków nie maleje. Wręcz przeciwnie – najwyższe w historii kursy franka wywołane inwazją Rosji na Ukrainę jeszcze bardziej drenują portfele klientów z kredytami walutowymi, co dodatkowo motywuje ich do walki o swoje finanse.