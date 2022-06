Dawid Podsiadło w Gdańsku. Sprawdź, jak dojechać na koncert samochodem i komunikacją miejską!

Jak dojechać na koncert do Polsat Plus Arena Gdańsk? 4.06.2022 r.

Dawid Podsiadło w Gdańsku - Jak wrócić z koncertu?

Pociągi SKM

Godziny odjazdów z przystanku Gdańsk Stadion Expo do Gdańska Głównego: 23:30, 23:40, 23:50, 00:12, 00:34, 00:56, 01:18.

dodatkowe pociągi SKM do Gdyni Cisowej z Gdańska Głównego: 00:32, 01:32 i 01:45.

Tramwaje

Po koncercie z przystanków w rejonie stadionu nie będą odjeżdżać tramwaje. Zalecany jest dojazd pociągiem SKM do stacji Gdańsk Główny. Z przystanku „Dworzec Główny” 02 wykonane zostaną dodatkowe kursy na liniach 2 do Łostowic Świętokrzyskiej przez Chełm i 12 do Lawendowego Wzgórza przez Siedlce i Piecki-Migowo. W innych kierunkach możliwy będzie dojazd autobusami linii nocnych.

Autobusy

Na liniach 148 i 158 wykonane zostaną dodatkowe kursy w kierunkach Żabianki SKM i Wrzeszcza PKP. Autobusy odjadą z przystanku „Stadion” 03 przy ul. Marynarki Polskiej (na wysokości wiat bursztynowych przy przystanku tramwajowym, kierunek Nowy Port). W zależności od frekwencji na liniach nocnych zostaną uruchomione dodatkowe kursy spod Dworca Głównego.