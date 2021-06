Darmowe bilety na trening reprezentacji Polski w Gdańsku 15.06.2021. Co zrobić, aby dostać się na stadion Polsat Plus Arena Gdańsk? Rafał Rusiecki

Występ reprezentacji Polski na Euro 2020 budzi duże zainteresowanie. Mieszkańcy Trójmiasta chętnie korzystają z możliwości oglądania treningów naszej drużyny narodowej na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. Pierwszy taki trening odbył się przed rozpoczęciem turnieju, a kolejny we wtorek, 15 czerwca o godz. 17.00. Podpowiadamy, co trzeba zrobić, aby dostać darmowe bilety na trening Polaków.