Dariusz "Tygrys" Michalczewski z rodziną zachęca do trenowania boksu i uczy młodych. "Pierwszy krok przy mistrzu" w Człuchowie.

Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie od południa trwa piknik rodzinny „Gala pierwszego kroku”. Mieszkańców i turystów przebywających w Człuchowie przywitali Dariusz „Tiger” Michalczewski, były zawodowy mistrz świata w boksie i założyciel Fundacji „Równe Szanse”, Bartosz Oleszczuk ze Stowarzyszenia "Obudź w sobie potencjał" oraz Adam Bondarenko, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie.

- Spotykamy się dziś za sprawą Bartka Oleszczuka, który mnie wciągnął do tej imprezy i wyciągnął z domu, co wcale takie łatwe już nie jest. Ale Bartek rozegrał to dobrze taktycznie, najpierw zagadał z moją żoną i ja już wyjścia nie miałem, w domu kazali przyjechać – żartował Dariusz Michalczewski.

Ale tak naprawdę, to od początku „Tygrys” firmował to wydarzenie swoim nazwiskiem i wizerunkiem. Wszystko po to, by zachęcać dzieciaki do uprawiania sportu, m.in. boksu.