Danuta Hojarska - życie po Samoobronie może być udane Jagoda Bilicka

Przed laty znana i wyrazista postać na scenie politycznej związana z Samoobroną Andrzeja Leppera. Od kilku lat poza wielką polityką parlamentarną, za to bardzo aktywna i popularna pani sołtys (od 2015 r.) sołectwa Lubieszewo w gminie Nowy Dwór Gdański. Ceniona za pomoc i bezinteresowne zaangażowanie w sprawy ludzkie, co przełożyło się na ogromną ilość głosów w konkursie na Sołtysa Roku 2021. W etapie wojewódzkim Danuta Hojarska zajęła III miejsce. Pytamy zatem co słychać u pani sołtys?