Damian Wleklak, wicemistrz świata z 2007 roku: Reprezentacji zabrakło ognia. Nie pozwolę na opinię, że mamy słabą piłkę ręczną

Jakie emocje towarzyszą panu podczas oglądania meczów naszej reprezentacji na mistrzostwach świata 2023? Na pewno emocje są mieszane. Liczyliśmy na więcej, jeśli chodzi o gospodarza tego turnieju, i o wynik. Wszyscy trzymaliśmy kciuki, żeby reprezentacja pojawiła się w Gdańsku (25 stycznia w Ergo Arenie rozegrane zostaną ćwierćfinały MŚ - przyp.). Ranga turnieju była znana, również jako przepustka na igrzyska olimpijskie. Gdzieś te nasze nadzieje szybko spłonęły. Inaczej by to wyglądało, gdybyśmy byli na tym turnieju dłużej, jeśli chodzi o grę o stawkę. Mecze w drugiej rundzie były już praktycznie o nic. Pomijam to, że musielibyśmy mieć łut szczęścia w spotkaniu z Hiszpanią. Widzieliśmy spotkanie Chorwacji z Danią, w którym ci pierwsi walczyli jeszcze "o życie" i odbiór energetyczny tego spotkania dla kibica był inny. Teraz odbieram to jako kibic, bo jestem daleko od piłki ręcznej na poziomie reprezentacyjnym. Pracuję w klubie w Gdańsku, a w związku pomagam tylko w jednej komisji opiniotwórczej, jeśli chodzi o rolę trenera. Czasami można przegrać, pokazując pasję, zaangażowanie. Nie odmawiam tym chłopcom, że nie chcieli, nie walczyli. Zabrakło jednak takiego ognia w tej reprezentacji.

Wiadomo było, że po złotej erze reprezentacji Bogdana Wenty będzie problem z godnymi następcami. Czekaliśmy jednak na te mistrzostwa świata, które miały być pokazem odbicia sportowego drużyny narodowej. Co pana zdaniem nie zagrało?

Trzeba spojrzeć szerzej na kontekst tej sprawy. To nie jest tak, że po trenerze Wencie jest Patryk Rombel. Było jeszcze kilku trenerów pomiędzy. To też nie jest tak, że ta piłka ręczna jest aż tak słaba w Polsce. Na taką opinię nie pozwolę. Przykładem może być Torus Wybrzeże Gdańsk, który z zespołami z lig europejskich gra na równi. Nie znaczy więc to, że wszystko jest złe i słabe. Przy centralnym szkoleniu reprezentacji zabrakło ludzi. Gdzieś tam lekko pozbyliśmy się i Bogdana Wenty i Daniela Waszkiewicza. Uważam, że ich doświadczenie trochę nie zostało wzięte pod uwagę w procesie budowy nowej drużyny. Nasz ostatni sukces to brąz mistrzostw świata w 2015 roku w Katarze. Od tego czasu upłynęło już osiem lat. W takim czasie można zbudować wielu ciekawych zawodników.