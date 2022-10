Damian Koszel, były trener Krystiana Okoniewskiego o jego szansach w Lechii Gdańsk: Musi być cierpliwy i sumienny

Krystian Okoniewski profesjonalny kontrakt z Lechią Gdańsk podpisał w wakacje 2020 roku, kiedy jeszcze miał 15 lat. Ta umowa obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku. To piłkarz, którego potencjał dostrzegło kilka liczących się akademii z całej Polski. Wybrał Pomorze, bo tutaj miał rozwinąć skrzydła. W rozgrywkach 2022/2023 już jako 17-latek trafił do szerokiego składu seniorskiej drużyny. Nie ma co ukrywać, że wpływ na to miało rozwiązanie zespołu rezerw. Młodemu napastnikowi pozostaje na razie gra w meczach towarzyskich oraz Centralnej Lidze Juniorów.

- Krystiana prowadziłem przez trzy sezony, od wieku młodzika do trampkarza. Przede wszystkim trenował w starszym o rok roczniku. Już od tych najmłodszych kategorii wiekowych było widać jego potencjał, możliwości piłkarskie i motoryczne. Był silny i szybki. Strzelał przy tym dużo bramek - wspomina grę w Hetmanie Zamość Damian Koszel, były trener Okoniewskiego.