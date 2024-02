Dachowanie samochodu w gminie Ryjewo. 25-letni kierowca stracił panowanie nad samochodem i wjechał do przydrożnego rowu

W niedzielę, 11 lutego, tuż po godzinie 12:00 oficer dyżurny został poinformowany o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na DK55 w rejonie miejscowości Ryjewo.

- Z przekazanych informacji wynikało, że pojazd dachował, a w środku znajduje się jedna osoba. We wskazane miejsce natychmiast zostały wysłane służby ratunkowe. Mężczyzna o własnych siłach zdołał wydostać się z pojazdu. Jak ustalili policjanci pracujący na miejscu zdarzenia, kierujący fordem 25-letni mężczyzna na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego wjechał do przydrożnego rowu, a następnie dachował - informuje asp. Anna Filar , oficer prasowy KPP Kwidzyn .

Jak dalej podaje, mężczyzna nie doznał obrażeń. Policjanci przeprowadzili badanie trzeźwości kierowcy, które wykazało, że ten był trzeźwy.

- Panująca obecnie pogoda sprawia, że warunki na drodze robią się bardzo zmienne, bardziej zdradliwe i niebezpieczne zarówno dla kierujących, jak i dla pieszych. Dlatego policjanci apelują do wszystkich, zarówno do kierowców, rowerzystów, jak i pieszych, o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi. A przede wszystkim do kierowców o zdjęcie nogi z gazu - przypominają policjanci.