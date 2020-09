Dachowanie na drodze krajowej nr 22 w Jaromierzu 3.09.2020. Dwie osoby trafiły do szpitala [zdjęcia]

Samochód dachował tuż przy wjeździe do Jaromierza od strony Człuchowa. Kierująca straciła panowanie nad autem i wpadła do rowu, a następnie dachowała na chodniku/ścieżce rowerowej tuż przy posesji. - Pojazdem podróżowały trzy osoby, dwie z nich Zespół Ratownictwa Medycznego przetransportował do szpitala. Pojazd znajdował się poza jezdnią. Obecnie nie ma już w tym miejscu utrudnień - mówi Marek Lubiński, rzecznik prasowy komendanta powiatowego PSP w Człuchowie.