Czy Polska dostała Oscara? Oto, jak poradził sobie "IO" Jerzego Skolimowskiego. O czym opowiada produkcja? Gdzie obejrzeć "IO"?

O czym jest "IO" Jerzego Skolimowskiego?

"IO" to dramat filmowy z 2022 r., w reżyserii Jerzego Skolimowskiego. Film przedstawia historię osiołka urodzonego w polskim cyrku, którego opiekunką jest darząca go miłością artystka Kasandra. W cyrku osiołek jest bity i dręczony przez właściciela, toteż Kasandra – żeby ratować zwierzę – donosi na własny cyrk aktywistom chroniącym prawa zwierząt. Osiołek zostaje przeniesiony do stadniny koni, a następnie ośrodka terapeutycznego dla dzieci, skąd jednak ucieka, tęskniąc za swoją dawną opiekunką.