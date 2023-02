Czy do mieszkańców gminy Tuchomie zapuka komornik? Wójt grozi palcem

Zdesperowani urzędnicy postanowili po raz kolejny postraszyć mieszkańców. Na oficjalnej stronie Urzędu Gminy Tuchomie pojawiła się informacja, w jaki sposób podatek śmieciowy należy płacić i co grozi za unikanie opłat.

Niezapłacenie należności w terminie skutkuje wystawieniem upomnienia. Jeżeli w terminie 7 dni należność nie zostanie uregulowana to w przypadku zaległości podatkowych wystawiany jest tytuł wykonawczy i dług jest przekazany do komornika w celu wszczęcia egzekucji komorniczej. Ponadto przy zaległościach od 5000,00 zł dłużnik jest wpisany do Rejestru Należności Publicznoprawnych. W przypadku pozostałych zaległości jest przesyłana informacja o dłużniku do BIG InfoMonitor i jeżeli zadłużenie w dalszym ciągu nie zostanie uregulowane, to dokonywany jest wpis do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.