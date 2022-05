Czwarty mecz półfinałowy Energi Basket Ligi. Czarni Słupsk spróbują jeszcze raz uciszyć halę Orbita we Wrocławiu Rafał Rusiecki

Jakub Musiał (z lewej) z Czarnych Słupsk walczy o piłkę z Travisem Tricem ze Śląska Wrocław Pawel Relikowski

Jeśli zatrzeć złe wrażenie po słabszych występach, to w stylu jaki w niedzielę, 8 maja zademonstrowali koszykarze Czarnych Słupsk. Rozbili oni w pył we Wrocławiu Śląska i zgarnęli pierwsze zwycięstwo w serii półfinałowej. We wtorek, 10 maja 2022 roku mecz numer cztery rozpocznie się o godz. 20.20.