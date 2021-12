Czterdziestolatek w żużlu. Bardzo dużo doświadczonych zawodników w klubach eWinner 1 Ligi Żużlowej

Żużlowcy z wielkim doświadczeniem w 1 Lidze Żużlowej 2022

Rekordzistą pod względem metryki w składach zespołów eWinner 1 Ligi Żużlowej jest Piotr Protasiewicz. 25 stycznia 2022 roku skończy on 47 lat! To przykład zawodnika, który licencję żużlową zdał 7 maja 1991 roku w barwach Morawski ST Zielona Góra. W sezonie 2022 będzie pomagał Falubazowi Zielona Góra w powrocie na krajowe salony.

- Po tym co wydarzyło się w sezonie 2021 jako kapitan nie wyobrażałem sobie innego rozwiązania jak dalszych startów w Zielonej Górze. Chcę pomóc naszej drużynie w szybkim powrocie do najwyższej klasy rozgrywkowej. Jestem świadomy, że zawiedliśmy naszych kibiców - wyjaśniał Piotr Protasiewicz. - Piotr to zawodnik z olbrzymim doświadczeniem, który doskonale zna niemal każdy polski tor. To z pewnością będzie nasz duży atut w sezonie 2022 - dodaje Piotr Żyto, trener Falubazu.