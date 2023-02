Czołowe zderzenie w Barniewicach! Uwaga na śliskie drogi

Do zdarzenia doszło we wtorek 7 lutego po godz. 8. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 34-letni kierowca forda najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków na drodze przez co stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu. Tam zderzył się czołowo z prawidłowo jadącą toyotą, prowadzoną przez 36-latkę.

Początkowo służby mówiły o jednej osobie poszkodowanej - dziecku, które podróżowało jednym z pojazdów. Po przebadaniu przez przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego jednak stwierdzono, że nie wymaga ono hospitalizacji.

