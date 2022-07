Człuchów. Piątkowe szaleństwo na 18. Polish Boogie Festivalu. Co się wydarzyło? Sporo zdjęć Małgorzata Wojciechowska

18. Boogie Festival nabiera tempa. Za nami pierwsza odsłona koncertów na Polanie rodzinnej w Lasku Luizy, czyli tradycyjne Friday Night Lights. Na scenie zaprezentowali się Pepita Slappers, Danny & The Pony Cars, The Backyard Casanovas i The Firebones. Mini koncert zagrał też Tom Seals, który dzień wcześniej zrobił furorę w Canpolu! Nie zabrakło pokazów tańca woogie-boogie i licznych atrakcji na polanie, która zapełniła się miłośnikami amerykańskiej kultury rodem z lat 50. Mogliśmy podziwiać panie w pomysłowych sukienkach retro i nieustraszonych motocyklistów. Zobaczcie na zdjęciach, jak wyglądały w piątek Polana rodzinna i miasteczko festiwalowe.