Człowiek u Smarzowskiego nie brzmi dumnie. 8 października do kin wchodzi jego najnowszy film "Wesele"

Czeka pan na najnowsze "Wesele" Wojciecha Smarzowskiego?

Jako filmoznawca - tak. Ale jako kinoman mniej. Po pierwsze, świat przedstawiony w jego filmach, bardzo czarny, nie jest mi bliski. Po drugie, zaczynam myśleć, że Wojciech Smarzowski staje się coraz bardziej przewidywalny. Wiem już jaki następny film zrealizuje.

To znaczy?

Smarzowski ma wyraźną ideową agendę. Nakręcił "Kler" o pedofilii w Kościele. A teraz, sądząc po zwiastunach, drugie "Wesele" jest o trudnych relacjach polsko-żydowskich. No to pewnie następny film będzie o ekologii albo prawach osób LGBT.

A to źle, że on ma ucho na to, czym teraz żyjemy kulturowo?

Zastanawiam się nad tym, czy ma to ucho. Jak wspomniałem, nie jestem wielkim fanem Smarzowskiego jako autora i jego wizji świata. Natomiast jestem fanem jego reżyserskiego talentu. Tego, jak potrafi prowadzić aktorów, jak potrafi opowiadać współczesnym językiem wizualnym, a także tego jak potrafi pisać scenariusze i tworzyć gęstą, często sensacyjną, skomplikowaną strukturę fabularną i narracyjną. To wszystko jest absolutnie nie do podważenia. Jak również to, że aktualnie Wojciech Smarzowski jest na pewno jednym z trzech największych polskich reżyserów. I jeszcze ten jego czarny humor…