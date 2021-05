Czesław Boguszewicz, zdobywca Pucharu Polski z Arką w 1979 roku: Nie ma zespołów nie do pokonania na poziomie polskiej piłki nożnej

Co się będzie więc liczyć tym razem?

Wielką rolę odegra full mobilizacja, determinacja w grze i mądra taktyka. Mam nadzieję, że nasi nie rozpoczną grania od murowania swojej bramki i patrzenia na to, co się urodzi. Nie ma zespołów nie do pokonania na poziomie polskiej piłki nożnej. Pierwszy z brzegu przykład to półfinałowy mecz Arki z Piastem Gliwice. Przyjechał do Gdyni zespół, który też gra bardzo dobrze w piłkę, niedawny mistrz Polski i przegrał po serii rzutów karnych. Piast mógł przegrać w normalnym czasie, ale też mógł wygrać. To potwierdza, że wszystko jest możliwe.

Finał Pucharu Polski w 2021 roku po raz kolejny rozegrany będzie w Lublinie bez kibiców. Szkoda, że zabraknie tej ważnej otoczki meczowej.

Kiedy byłem piłkarzem, to przychodziłem na stadion godzinę przed meczem. Grałem przez 10 lat w Pogoni Szczecin (w latach 1967–1976 - przyp.), czy później w Arce Gdynia (w latach 1976–1978 - przyp.), gdzie nie były to obiekty, na których trybuny wypełniały się w połowie. Jeśli zapowiadał się dobry mecz z dobrym przeciwnikiem, to na tych stadionach godzinę przed meczem potrafiło być 8-10 tysięcy ludzi. Później dochodzili następni i komplet kibiców był na każdym stadionie. Coś dla tych ludzi trzeba było pokazać. Wtedy w Pogoni i w Arce to była mobilizacja dla nas zawodników i dla trenera, że tym kibicom trzeba coś "oddać". Wchodzili na stadion, płacąc za bilety. Żyliśmy między innymi dzięki ich wsparciu, więc "gryźliśmy ziemię". Jeśli jeden, drugi raz coś źle zagram na boisku, a kibic na to zareaguje, to trzeba to wziąć, przegryźć i udowodnić za trzecim razem, że się w czoło nie kopię. Kibiców trzeba szanować, mimo że tym razem ich na stadionie nie będzie. Tej atmosfery brakuje. Zawodnik zawsze czuje ten oddech z trybun. Jeśli coś się nie uda, to pół stadionu westchnie. Tutaj tego nie będzie. Będzie za to jakaś "sztuczna" muzyczka. Takie są jednak czasy i nic na to nie poradzimy. Jest pandemia, a to smuci kibiców, ale także zawodników, którzy dla nich grają.